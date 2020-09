Zingaretti a Pisa cita Ciampi

Il segretario del Partito democratico ha chiuso la campagna elettorale per le elezioni regionali in Toscana citando l'ex Presidente della Repubblica

PISA — "L'Italia ce la farà, ce la faremo se saremo uniti, se sapremo mobilitarci. In questi ultimi giorni andiamo di strada in strada, guardando in faccia le persone. La destra guarda alla paura, noi alla speranza".

Con parole prese in prestito dal livornese Carlo Azeglio Ciampi, ex allievo della Normale di Pisa ed ex Presidente della Repubblica, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha chiuso a Pisa, in corso Italia, la campagna elettorale del partito in vista delle elezione per rinnovare consiglio e governatore della Regione Toscana. Presenti numerosi esponenti del partito e candidati al consiglio regionale.

Zingaretti ha invitato a votare il centrosinistra, per difendere il modello toscano, e Eugenio Giani, "per fermare le destre".

Il segretario del Pd ha fortemente criticato la compagine di centrodestra e in particolare un candidato della lista 'Toscana civica per il cambiamento'. "Siamo costretti a vedere anche i candidati neofascisti con le mascherine con la scritta 'Boia chi molla' - ha detto in proposito Zingaretti -. Non posso pensare che chi usa questi slogan e li urla nelle piazze possa guidare la Toscana".

Con Zingaretti c'era anche Monica Cirinnà, che con la candidata Alessandra Nardini ha poi fatto visita ai due padri di San Giuliano Terme ai quali, qualche mese fa, fu incendiata la bandiera arcobaleno appesa alla finestra.