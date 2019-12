"Una inaccettabile penalizzazione economica"

Approvato il bilancio di previsione 2020 da parte del Comune. Il sindaco Ghimenti contesta i tagli fatti dalla finanza pubblica

CALCI — E’ stato approvato anche quest’anno entro il termine dell’anno precedente. "Nonostante una forte penalizzazione economica derivante dal fondo di solidarietà e la futura carenza di entrata da parte dell’Autorità Idrica Toscana che farà mancare alle casse comunali 75mila euro annui", il Comune di Calci ha approvato il bilancio di previsione e, grazie ad una "minuziosa e attenta manovra di spesa, anche per quest’anno non vedrà l'introduzione di nuove tasse (da tassa di scopo, tassa di soggiorno) né l'indiscriminato aumento di alcuna entrata comunale".

“L’approvazione del bilancio di previsione avviene in un contesto difficile e ingiusto per i nostri cittadini – interviene il sindaco Massimiliano Ghimenti che detiene la delega al bilancio – perché il nostro Comune continua a subire un’inaccettabile penalizzazione economica dalla finanza pubblica. Un meccanismo contabile, il fondo di solidarietà, aiuta infatti gli enti che in passato avevano una spesa storica molto elevata a discapito di chi negli anni ha avuto una spesa più bassa e, soprattutto, della nostra capacità di azione e intervento per sopperire ai bisogni dei cittadini.

Seppur in presenza di questa delicata situazione, grazie ad una politica parsimoniosa sull’indebitamento e ad una estrema attenzione alla spesa che ci ha visti limare ogni singolo capitolo di spesa centellinando anche i minimi margini, siamo orgogliosi di aver approvato un bilancio che garantisce servizi, aiuti nel sociale e anche più risorse per i opere.sul territorio”.