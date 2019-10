Ceccardi, "Alla Regione non mi autocandido"

In molti la danno in pole position come candidata del centrodestra alla Regione, l'eurodeputata della Lega dice di "Non avere certezze in tasca"

CASCINA — Susanna Ceccardi non si "autocandida" alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra e si dice convinta

"Che il candidato giusto per battere la sinistra in Toscana non sia quello più capace, o quello più simpatico o quello più telegenico. Il candidato migliore è quello che mette d'accordo tutti".

La riflessione dell'eurodeputata leghista ed ex sindaca di Cascina è stata postata su facebook ( sotto l'articolo è visibile il post ) all'indomani della vittoria del centrodestra in Umbria e col suo nome tornato prepotentemente in auge come candidata di coalizione in Toscana la prossima primavera.

"Ci sono tante persone valide nel centrodestra, sia nella Lega che negli altri partiti. C'è Elisa Montemagni, la nostra capogruppo in regione che ha fatto tante battaglie in questi anni contro il PD e Rossi; c'è Giovanni Donzelli di fdi, un ragazzo battagliero; c'è il sindaco Vivarelli Colonna di Grosseto, un uomo del fare, onesto e diretto che a me piace moltissimo; c'è Marco Stella, campione di preferenze in Forza Italia che conosce bene i temi della regione. Ce ne sono tanti altri, non meno bravi, che non sto a citare ma che farebbero il governatore mille volte meglio di Rossi e i compagni che lo hanno preceduto. Nel centrodestra abbiamo solo l'imbarazzo della scelta".