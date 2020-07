Figlia Ceccardi in graduatoria nido, è polemica

Mose, Conte attiva le paratoie dalla control room: al via l'innalzamento delle dighe

L'europarlamentare aveva iscritto la figlia all'asilo nido comunale. Un post su Fb di una cittadina ha acceso il dibattito

CASCINA — Una cittadina di Cascina ha pubblicato su Fb la graduatoria dei bambini che hanno accesso agli asili nido comunali. Tra questi c'è la figlia di Susanna Ceccardi, l'ex sindaca di Cascina ora europarlamentare e candidata alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra.

Da quel post è partita una polemica, anche perché la donna segnalava come lei, con un Isee basso, avesse dovuto attendere del tempo per riuscire a entrare in graduatoria, paragonandolo le sue entrate a quelle della politica.

Ceccardi ha replicato con un lungo post sui social in cui ha spiegato che la decisione di iscrivere la figlia al nido comunale derivava da varie ragioni: perché conosceva le insegnanti, perché lei è quattro giorni a settimana all'estero e perché il padre della piccola è pendolare.

Tuttavia, stante la polemica, ha deciso di ritirare la figlio dal nido comunale, iscrivendola a uno privato.