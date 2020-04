Coronavirus, una vittima nel Pisano

Sono 847 le persone risultate positive al Covid-19 in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia. Un solo nuovo caso in 24 ore

PISA — Sono 847 le persone risultate positive al Covid-19 in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge nel report giornaliero della Regione sull'andamento dell'emergenza sanitaria. Rispetto ai dati diffusi ieri si registra un solo nuovo caso positivo, che riguarda una persona di Cascina.

I decessi legati al Coronavirus avvenuti nelle ultime 24 ore in Toscana sono 15. Tra le vittime c'è anche un uomo di 77 anni di Pisa.

Per quanto riguarda il territorio dell'Usl nord ovest, ad oggi i ricoveri per Covid-19 sono 140, di cui 36 in Terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono 5786 le persone in isolamento domiciliare nelle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara.

In Toscana sono 9.352 i casi di positività al Coronavirus registrati da inizio emergenza sanitaria, 60 in più rispetto a ieri. Le persone guarite salgono a 2.926. 141.849 i test eseguiti.

Questo il totale dei casi positivi nella zona pisana suddivisi per Comune, così come segnalati dall'Usl nord ovest.

PISA 174

CASCINA 71

SAN GIULIANO TERME 62

VECCHIANO 38

VICOPISANO 13

CALCI 7

FAUGLIA 4

CRESPINA LORENZANA 4