Covid-19, 70mila mascherine per i pisani

Quattro mosse per sopravvivere alla quarta settimana in casa

Emergenza Coronavirus, al via le operazioni per la distribuzione domiciliare delle mascherine acquistate dal Comune. Si parte dal Cep

PISA — Partirà lunedì prossimo dal quartiere Cep la distribuzione delle 60 mila mascherine che il Comune ha acquistato per la distribuzione domiciliare a tutti i nuclei familiari residenti nella città di Pisa. A queste si aggiungono altre 10 mila mascherine acquistate da Pisamo, che saranno messe in distribuzione insieme alle altre nei prossimi giorni in tutti i quartieri della città e del Litorale.

"Dopo la distribuzione tramite le associazioni di volontariato di 20 mila mascherine per dotare di protezione chi si trovava già fuori casa per la spesa o in fila alla farmacia e ne era sprovvisto – dichiara il sindaco Michele Conti –, nei prossimi giorni arriveranno a casa dei Pisani 70 mila mascherine. Abbiamo investito risorse per l’acquisto di questi presidi utili ad aumentare il livello di sicurezza in città. Nel giro di pochi giorni tutte le famiglie pisane riceveranno la mascherina a casa".

In queste ore personale della Protezione Civile del Comune di Pisa, che ha coordinato tutta l’operazione, insieme a volontari di Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza e Misericordia di Pisa, hanno iniziato le operazioni di imbustamento delle mascherine in oltre 45 mila sacchetti richiudibili donati al Comune da Ikea Italia tramite il negozio di Pisa. Le operazioni si svolgono in ambiente salubre presso la Lavanderia Industriale ATEFI di Navacchio che ha messo gratuitamente a disposizione i propri locali idonei.

Le consegne avverranno senza contatto con i destinatari direttamente nella cassetta postale.