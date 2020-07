Il viaggio di Donnavventura fa tappa a Pisa

Coronavirus, Zaia: «Siamo passati da rischio basso a elevato, non so a chi fare i complimenti sinceramente»

La troupe della celebre trasmissione di Rete 4 approda con il catamarano Obi One e va alla scoperta del litorale pisano

PISA — Dopo la tappa nell'arcipelago toscano il viaggio di Donnavventura continua a bordo del catamarano Obi One, che sbarca al Porto di Pisa in occasione della terza puntata del programma, che andrà in onda domenica 5 luglio alle 14 su Rete 4.

Ad accoglierle Simone Tempesti, amministratore unico del porto di Pisa: "Il nostro litorale è al centro di un territorio straordinario, ricco di tesori d'arte e bellezze naturali, in una posizione strategica e invidiabile. L'attenzione di una trasmissione storica, ma sempre stimolante, come Donnavventura Italia è per noi motivo d'orgoglio e ci spinge a una riflessione più ampia".

L’evento televisivo riaccende i riflettori sulla marina e sul ruolo del litorale pisano come porta d’ingresso della Toscana: "Il Porto di Pisa – prosegue Tempesti - è un punto di riferimento per i cittadini e per le istituzioni, un luogo aperto alla collettività che, in questa fase, può giocare un ruolo centrale nella promozione del territorio, del quale resta uno degli attrattori principali e con grandi possibilità di sviluppo. L'economia del mare, dell'ambiente, della cultura e il turismo responsabile devono essere al centro della ripartenza: è una partita fondamentale per il futuro e noi stiamo facendo la nostra parte".

Una volta lasciato il Porto di Pisa e Tirrenia, la trasmissione proseguirà il suo tour toscano alla scoperta della Lunigiana e delle Alpi Apuane.