Le temperature estive portano al mare

Da giovedì in Toscana sono state registrate temperature da 6 a 8 gradi sopra la media stagionale. Domani si prevedono spiagge affollate

FIRENZE — In questi giorni di caldo anomalo, con punte anche di 27 gradi nelle ore centrali della giornata, in molti hanno pensato bene di trascorrere qualche ora al mare, in costume, per la prima tintarella e per il primo bagno di stagione.

Così per domani, domenica, è prevista una forte affluenza nelle località balneari della costa toscana, dove però gli stabilimenti non hanno ancora aperto.

Le condizioni meteo, secondo il bollettino del consorzio Lamma, proseguiranno con giornate soleggiate e temperature sopra la media stagionale almeno fino al prossimo weekend.