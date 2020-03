Covid, Galletti,"Tutele per affetti da autismo"

Coronavirus, Galletti ( M5s ), "Servono maggiori tutele per chi è affetto da autismo". "Uscire da casa è una necessità sanitaria"

FIRENZE — “Per le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico uscire di casa per fare attività motoria o per recarsi in luoghi familiari è una necessità sanitaria a tutti gli effetti. Purtroppo però, al momento, le norme in vigore per contenere la diffusione del Covid – 19 non tengono esplicitamente conto di queste situazioni particolari".

Lo dice Irene Galletti, consigliera regionale del M5s e candidata presidente per la Regione raccogliendo anche l'appello lanciato dalle associazioni dei familiari nelle scorse ore.

"Nelle ultime ore molte famiglie mi hanno segnalato gravi difficoltà a gestire i momenti di crisi, essendo confinate in casa e mi hanno informato che le stesse forze dell'ordine sono restie ad accettare le autocertificazioni, in assenza di indicazioni precise."

"Per questo - dice ancora Galletti - ho scritto una lettera al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, al ministro della Salute, Roberto Speranza, e all'assessore regionale della Toscana, Stefania Saccardi, chiedendo di fugare ogni dubbio. Il nostro dovere è quello di tutelare la salute delle persone a 360° e dunque mi auguro che il governo e la Regione autorizzino esplicitamente chi soffre di autismo a derogare alle norme restrittive sugli spostamenti al di fuori della propria abitazione”.