Giovane rugbista pisana tra le migliori in Italia

Si tratta di Sara Mannini, la rugbista pisana cresciuta nel Cus Pisa Rugby e tesserata per le Puma Bisenzio di Prato, premiata a Treviso

PISA — Sara Mannini, la rugbista pisana cresciuta nel Cus Pisa Rugby e tesserata per le Puma Bisenzio di Prato, ha conquistato il premio di miglior giocatrice del Torneo di Treviso, uno dei tornei più importanti del panorama rugbistico giovanile nazionale.

La formazione Toscana si e’ anche aggiudicata il torneo, sconfiggendo una dopo l’altra tutte le altre squadre partecipanti, anche quelle provenienti da regioni con tradizione rugbistica storica: dopo Benetton, Fradis Rugby, Colorno e Biella, le ragazze hanno affrontato e battuto in semifinale le amiche del Villorba per 45 a 5, chiudendo in bellezza il torneo con una vittoria per 28 a 0 con le lombarde del Parabiago.

Sara, già protagonista con la selezione regionale, ha ritirato il premio visibilmente felice per le sue belle prestazioni e per una due giorni di sport che ha lasciato tutti soddisfatti, vincitori e sconfitti.