Le Sardine in piazza a Cascina

Il Movimento delle Sardine annuncia un evento regionale, in programma a settembre, a poche settimane dal voto amministrativo

CASCINA — Le Sardine di nuovo in piazza. E lo faranno a Cascina, in quello che viene definito "Il fortino di Susanna Ceccardi".

La manifestazione è in programma a settembre ed è stata annunciata in queste ore, su facebook, sia dalle Sardine pisane che da quelle pontederesi.

"Sono tanti gli stimoli che stiamo ricevendo in queste settimane. Non c'è nulla da nascondere ma tanto su cui lavorare: sì, torneremo in piazza. E lo faremo a Cascina, prima del voto", è stato scritto.

"Scenderemo in piazza nel fortino di Susanna Ceccardi, per liberare le energie dei fantasmi e dei corpi oppressi dalla narrazione leghista e per unire un intero popolo che aspetta di poter tornare protagonista sul proprio territorio, insieme ed unito".

Intanto il 27 luglio appuntamento pisano delle Sardine in un tour nazionale sui temi della buona politica e della partecipazione. Appuntamento al centro di accoglienza delle Croce Rossa al Podere Lamone e, a seguire, allo stabilimento balneare di Marina per parlare dei decreti sicurezza.