L'esperienza di Riace raccontata a Pisa

Dopo l'arresto del sindaco Domenico Lucano, molte realtà pisane proveranno a raccontare quello che sta accadendo nel paese calabrese

PISA — "Di Riace, un piccolo paesino della Calabria, si parla tantissimo in questi giorni. Purtroppo se ne parla quasi esclusivamente a causa dell'arresto del suo sindaco Domenico Lucano", spiegano i promotori dell'iniziativa.

"Eppure, da anni Riace fa scuola. Studiosi, scrittori, registi di tutta Europa, già in tempi non sospetti hanno cercato di raccontare quanto di incredibile stava accadendo in questo sperduto paesino del profondo sud. Wim Wenders a Berlino dichiarò che la vera utopia non è la caduta del muro, ma quello che è stato realizzato in alcuni paesi della Calabria, Riace in testa".

"Ma quanto ne sappiamo davvero di questa storia?

Forti della convinzione che l’esperienza di Riace sia un esempio per tutti, abbiamo chiamato a raccolta diverse associazioni che si riconoscono nei valori della democrazia e della civile convivenza tra i popoli, per sostenere due iniziative di raccolta fondi a favore della comunità di Riace e per diffondere la conoscenza del suo modello di accoglienza, diventato un simbolo nel mondo e che ha contribuito a riportare il dibattito sul tema migranti sulla centralità della persona e della dignità umana".

Il primo evento si terrà al Polo Carmignani il 12 Ottobre 2018 e sarà strutturato in vari momenti a partire dalle 18,30

Il secondo evento invece si terrà al Circolo Arci “Pisanova” il giorno 8 Novembre a partire dalle ore 19,30.

Hanno promosso e sostenuto le iniziative: Esperia, Ass. Cult. Calabrese; Grazia Deledda, Ass. Cult. Sarda; Circolo Arci Pisanova; Libera Pisa; Cobas; Amnesty Pisa; Arci Pisa; Artemigrante; Ass. Cult. Amici e Promozione di Scienze per la Pace – UNIPI; Cgil; Chiodofisso; CONTROcanto Pisano; Jimuel - Internet Medics for Life ONLUS; Oficina do Sabor; Sinistra per.

Hanno inoltre aderito al momento: A gusto libero; Acli; Africa Insieme; Al Alif; ANPI Sez. di Cascina; ANPI Sez. di Navacchio; ARCI 690 - Progetto Saharawi Cascina; Art.34; Atena balli greci in Toscana; Banca del tempo; Banca Etica; Casa della Donna di Pisa; Centro Gandhi; Centro Nuovo Modello di Sviluppo; Circolo Arci Putignano; Circolo Arci Rinascita; eee – energia ecologia economia; El Comedor Estudiantil Giordano Liva; Emergency Pisa; Facciamo Insieme; FISAR delegaz. storica di Pisa; Focolari; Fratelli dell’uomo; Greenpeace; Il Chicco di Senape; La Rosa Bianca; L'Altro diritto-Pisa; Legambiente; LuPi – Assoc. dei Lucani a Pisa; Makedonia Pisa; Metis; Oxfam Italia Intercultura; Periphèria; Presidio Libera Libero Grassi Cascina; Progetto Rebeldia; Salus; Scout Cngei Pisa; Scuola Mondo di San Giuliano Terme; Un ponte per; Un sorriso per il Burkina; UNIPI Scienze della pace e CISP; USB (le adesioni sono tuttora aperte).