Meno dieci alla Maratona di Pisa

10 giorni al via della 20esima Maratona di Pisa con partenza e arrivo sotto la Torre Pendente. Sono centinaia i concorrenti stranieri

PISA — Mancano 10 giorni al via della 20a Maratona di Pisa ( partenza e arrivo in piazza dei Miracoli ), in programma domenica 16 Dicembre 2018 organizzata da 1063AD, che conferma la sua forte internazionalità con un totale di quasi 1000 runners stranieri attesi ai nastri di partenza su entrambe le distanze di maratona da 42,195km e la distanza intermedia, la Pisanina Half Marathon da 21,097km.

Partecipanti esteri che provengono da Russia, prima nazione rappresentata, a seguire Gran Bretagna, Francia, Germania e sorpresa…Malta al quinto posto. Numeri e statistiche dei partecipanti che anche quest’anno mantengono un trend positivo: Maratona di Pisa continua a crescere. Per quanto riguarda i podisti italiani e le regioni di provenienza rimane la Toscana come regina di presenze, seguita dalla Lombardia. Rappresentate tutte le regioni d’Italia, Sicilia e Sardegna comprese.

Il contenitore Maratona di Pisa non è solo lunghe distanze, ma un evento aperto a tutti con le distanze di 3-7-14km della Corsa di Babbo Natale, corse non competitive dove chiunque può partecipare senza alcun obbligo di certificato medico.