A lezione di medicina con Goran Hedenstierna

La Scuola Superiore Sant’Anna ospita lo scienziato artefice della nascita dei ventilatori meccanici diffusi negli ospedali di tutto il mondo

PISA — Goran Hedenstierna, professore emerito di Fisiologia Clinica dell'Università di Uppsala terrà una lezione di medicina alla scuola superiore Sant'Anna in occasione del ciclo “Orizzonti in Medicina e Biologia”, in programma lunedì 24 febbraio alle 18.

“Goran Hedenstierna - commenta Vincenzo Lionetti, professore associato di Anestesiologia e Rianimazione all'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna e coordinatore di Orizzonti in Medicina e Biologia - è uno dei pionieri della medicina critica traslazionale ed uno dei punti di riferimento internazionale nell'ambito dell'anestesiologia e intensivologia. Senza i suoi studi non avremmo gli efficaci e sicuri ventilatori meccanici che oggi popolano le sale operatorie, le terapie intensive e i pronto soccorso di tutto il mondo. Continua a essere un appassionato ed energico ispiratore di un giovane gruppo di ricerca all'avanguardia. Ha accolto con grande entusiasmo l'invito a conoscere gli allievi ordinari di medicina della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Durante la sua lezione, siedono con i nostri studenti quelli dell'Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, insieme ai ricercatori, ai docenti e ai medici di Pisa. L'evento, come nostra tradizione, è aperto a tutti coloro che sono interessati ad ascoltare l'esperienza scientifica di un uomo di scienza che quell'orizzonte, a cui tutti i medici anestesisti traslatori tendono, lo continua a disegnare".