A parlar di scienza col teorico della supergravità

Il vincitore dello Special Breakthrough Prize 2019 Sergio Ferrara alla Scuola Normale superiore per i colloqui della Classe di Scienze

PISA — Il noto fisico italiano Sergio Ferrara sarà a Pisa, alla Scuola Normale, per un seminario pubblico della Classe di Scienze. Ferrara, del Cern di Ginevra, è il recente vincitore dello Special Breakthrough Prize, considerato l’Oscar della scienza e voluto dal miliardario Yuri Milner con Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) e Jack Ma (Alibaba). Il Breakthrough 2019 per la fisica fondamentale è stato assegnato a Sergio Ferrara con Daniel Freedman e Peter van Nieuwenhuizen per la teoria della Supergravità, che realizzerebbe il sogno di Einstein unificando relatività e fisica delle particelle: ha un valore di 3 milioni di dollari.



Ferrara partecipa ai colloqui della Classe di Scienze, una serie di conferenze tradizionalmente concepite per approfondire con ospiti internazionali determinati ambiti della ricerca che si svolge nella Scuola Normale. In questo caso il tema trattato sarà “Supersymmetry: Some Reflections on the Future of a Symmetry from the Future”, alle 15 di mercoledì 4 dicembre. Al centro della conferenza ci saranno alcuni passaggi cruciali nello sviluppo della Supersimmetria, della Supergravità e della Teoria delle stringhe negli ultimi decenni, nonché le opinioni dello stesso Ferrara su alcune promettenti indicazioni per affrontare questioni urgenti nella ricerca dell’unificazione delle Interazioni Fondamentali.

L'appuntamento è per mercoledì 4 dicembre alle 15. Il colloquio è aperto a tutto il pubblico interessato.