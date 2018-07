A San Rossore tornano le corse degli sceicchi

Tutto pronto o quasi per il "Toscana Endurance Lifestyle 2018"; oltre alle gare a cavallo, previste iniziative dedicate al turismo e al networking

PISA — Sceicchi e cavalieri da tutto il mondo tornano al Parco di San Rossore per il "Toscana Endurance Lifestyle 2018", in programma dal 24 al 27 luglio, su iniziativa dello sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, attuale vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, nonché emiro di Dubai e considerato uno degli uomini più ricchi al mondo.

Le corse a cavallo sulle lunghe distanze (Endurance) sono infatti considerate "lo sport degli sceicchi" e il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli negli ultimi anni ha aperto le porte a questa disciplina, mettendo a disposizione sentieri e strutture.

Numerose le gare in programma, anche riservate ad atleti giovani provenienti da varie parti del mondo sulle distanze di 80 e 120 Km, così come numerose saranno le iniziative collaterali.

Massima l'attenzione sul fronte della sicurezza da parte di questura e prefettura. Ieri il prefetto di Pisa, Angela Pagliuca, ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di "approntare le azioni volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nel capoluogo in occasione dell’evento internazionale".

Sempre dalla prefettura hanno fatto sapere che "la competizione internazionale - organizzata da sistemaeventi.it in collaborazione con la Regione Toscana, l’Ente Parco Regionale Migliarino San rossore Massaciuccoli e Alfea spa - porterà nel capoluogo un rilevante numero di partecipanti alle competizioni e di spettatori. Durante la riunione del Comitato, il Prefetto ha disposto l’adozione di speciali servizi per la gestione dell’ordine pubblico, della viabilità e per la sicurezza delle personalità - anche di livello internazionale - che la città ospiterà in occasione dell’evento. Nei prossimi giorni, durante gli incontri del Tavolo Tecnico - presieduto dal Questore - saranno predisposti nel dettaglio tutti i servizi".