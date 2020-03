Cento mascherine donate all'ospedale

Cento mascherine di tipo FFP2 donate all'Azienda ospedaliera pisana dall'associazione nazionale dirigenti medici-Assomed

PISA — L’Aoup ha ricevuto ieri dall’Anaao-Assomed Toscana 100 mascherine di protezione certificate CE FFP2 destinate agli operatori sanitari delle strutture impegnate in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal Covid-19.

I dispositivi sono stati consegnati da Gerardo Anastasio, membro della segreteria regionale Anaao-Assomed, al direttore sanitario dell’Aoup, Grazia Luchini, dopo essere state validate dal responsabile del Servizio prevenzione e protezione Giovanni Ceccanti.

La quota fa parte della partita di oltre 600 mascherine donate dal sindacato dei medici a tutte le aziende sanitarie regionali.

L’Aoup ringrazia per questo gesto di grande sensibilità, che si aggiunge alle tante donazioni che si stanno susseguendo in questi giorni difficili per tutti gli ospedali