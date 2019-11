Continental, interrogazione al ministero

A presentarla è stata la deputata Lucia Ciampi (Pd): "Si intervenga per tutelare gli attuali livelli occupazionali e la continuità produttiva"

PISA — La deputata Pd Lucia Ciampi ha presentato un'interrogazione al ministero del lavoro e al ministero dello sviluppo economico per tutelare l'occupazione e la continuità degli stabilimenti pisani del gruppo Continental.



“Nei mesi scorsi abbiamo siamo venuti a conoscenza del progetto di riduzione dei costi del Gruppo Continental denominato Transformation 2019-2029 - spiega Ciampi-. Un programma di ristrutturazione che intende contrarre di più dell’8 per cento l’attuale forza lavoro coinvolgendo società come Vitesco che progetta e produce elettro iniettori negli stabilimenti di San Piero a Grado e a Fauglia Inizialmente si è parlato di circa 500 posti a rischio. Secondo i sindacati adesso si paventano esuberi per 750 persone che arrivano a 1000 con i somministrati. Cifre che, con tutta evidenza, fanno pensare ad una sostanziale chiusura di questi siti produttivi. La dirigenza Continental nei contatti intervenuti con la Regione Toscana e gli enti locali aveva aperto a soluzioni alternative per la riconversione degli stabilimenti. Volontà che adesso sembra vacillare. Per questo motivo, in attesa dell’incontro in programma tra il Governatore della Regione Enrico Rossi e i vertici dell’azienda per discutere il piano di transizione, e in virtù dell'istituzione del tavolo sull’automotive presso il Ministero dello Sviluppo Economico per rilanciare il settore attraverso le opportunità messe a disposizione dalla mobilità ecosostenibile, ho presentato un'interrogazione ai ministri competenti affinchè si intervenga per tutelare gli attuali livelli occupazionali e la continuità produttiva degli stabilimenti Vitesco di Pisa”.