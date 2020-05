"Ora non ci sono malati da curare con il plasma"

Covid, l'infettivologo di Cisanello Menichetti guida la sperimentazione nazionale "Tsunami": "Stiamo creando un arsenale per il prossimo futuro"

PISA — Francesco Menichetti, primario di malattie infettive all'ospedale Cisanello di Pisa, ha parlato della sperimentazione nazionale chiamata "tsunami", di cui è a capo e che ha l'obiettivo di curare il Covid-19 con il plasma donato da pazienti guariti (oggi ha donato un paziente speciale, Andrea Bocelli).

Menichetti ha chiarito che al momento "non ci sono pazienti malati da curare con il plasma dei guariti. Non ci sono a Pisa né altrove, meglio così". I malati di Covid-19 sono in forte calo in tutto il paese e oggi in Toscana si sono registrati solo 3 nuovi positivi, mentre a livello nazionale sono stati 397.

La sperimentazione comunque non si ferma: "Ci stiamo concentrando sui donatori, che sono tanti, per cui ci stiamo attrezzando per creare un arsenale che potrebbe tornarci utile in un prossimo futuro".