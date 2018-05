Fuga in Corso Italia, nello zaino jeans e maglie

Quando ha visto la polizia ha provato a fuggire ma presto è stato acciuffato. E' stato così scoperto un furto ai danni di un negozio di abbigliamento

PISA — Nel pomeriggio di ieri una pattuglia del reparto prevenzione crimine Toscana ha fermato uno straniero che si aggirava con fare furtivo in Corso Italia. L’uomo alla vista degli agenti ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato dai poliziotti che, a seguito di una colluttazione, lo hanno immobilizzato e sottoposto a perquisizione.

All’interno dello zaino che il tunisino trentenne portava con sé vi erano numerosi jeans e magliette riportanti ancora l’etichetta Benetton. Non essendo in grado di fornire alcuno scontrino fiscale l'uomo è stato portato in questura e, nel frattempo, una volante ha raggiunto il negozio Benetton, dove i commessi hanno verificato e certificato l’ammanco.

Il trentenne è stato quindi denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La merce è stata restituita al negozio depredato.