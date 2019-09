Al Cnr quaranta team di ricerca internazionali che studiano e lavorano per migliorare la precisione dei sistemi di localizzazione per interni

PISA — Taglio del nastro per il campionato mondiale della geolocalizzazione, al quale partecipano quaranta team di ricerca internazionali che studiano e lavorano per migliorare la precisione dei sistemi di localizzazione per interni.

Il campionato si svolge all’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Cnr tra oggi e domani.

"Scopo principale della competizione - sottolinea il Cnr in una nota- sarà valutare l'attuale grado di precisione dei sistemi di localizzazione. Durante la competizione ogni team testerà il proprio sistema su un percorso di una durata di circa 30 minuti, articolato su più piani, sia all'interno che all'esterno degli edifici dell’Area della Ricerca del Cnr di Pisa che è la più grande d’Italia con oltre 123mila m/q, con la possibilità per l'utente di salire i piani attraverso scale o ascensori".

"I sistemi di localizzazione per interni aggiunge il Cnr- possono essere utilizzati in diversi ambiti della nostra vita quotidiana, ad esempio per localizzare utenti rimasti all'interno di un edificio durante un’evacuazione in una situazione di emergenza, oppure per districarsi all’interno di un centro commerciale o all'interno di edifici pubblici particolarmente tortuosi come ospedali, aeroporti o tribunali e magari evidenziare il percorso che più si adatta alle singole esigenze degli utenti. Ma possono essere utilizzati anche all'interno delle nostre case per fornire dei servizi per usufruire di servizi domotici a seconda della posizione della casa in cui ci troviamo. Le più promettenti tecnologie e i migliori sistemi di localizzazione saranno mostrati durante Ipin (Indoor Positioning and Indoor Navigation), la più importante conferenza del settore giunta ormai alla sua decima edizione, e che si terrà per la prima volta in Italia, al Palazzo dei Congressi di Pisa dal 30 settembre al 3 ottobre.

Alla conferenza parteciperanno circa 250 persone provenienti dal tutto il mondo della ricerca sia accademica che industriale. Durante le varie sessioni di lavoro verranno presentati circa 150 lavori e sarà un momento dove potersi confrontare sui futuri e più promettenti sistemi di localizzazione".