"Luci di Natale, acceleriamo tempi di accensione"

Lo chiede la Confesercenti al Comune di Pisa, che si è accollato interamente la spesa per l'installazione dell'illuminazione natalizia

PISA — “In un momento di forte crisi in cui la pandemia non sta mollando la propria morsa, diamo atto al Comune di Pisa di essersi accollato interamente la spesa per l’illuminazione natalizia in città. Ci attendiamo però che i tempi di accensione siano rapidi”.

A parlare è Confesercenti Toscana Nord con i responsabili area pisana e centro storico Simone Romoli e Francesco Mezzolla, dopo un colloquio telefonico con l’assessore Paolo Pesciatini.

“Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di gestire in prima persona l’illuminazione natalizia – spiegano – accollandosi tutte le spese. Mentre l’anno scorso erano gli operatori tramite le associazioni di categoria a contribuire in parte alle spese, per il 2020 Palazzo Gambacorti ha svolto una gara per affidare montaggio e accensione. Non possiamo che esprimere soddisfazione per questo passo che libera i commercianti della quota che ogni anno versavano per completare il budget, in un momento di crisi dovuto al coronavirus”. Nel colloquio tra Confesercenti e assessore Pesciatini c’è stato anche l’invito ad accelerare i tempi per l’accensione.