Matteo Salvini visita il carcere Don Bosco

Prosegue la giornata toscana del leader della Lega. Tappa a Pisa per un incontro con i vertici della casa circondariale

PISA — Prosegue la giornata toscana del leader della Lega Matteo Salvini, che dopo aver inaugurato la sede del partito a Portoferrario, all'Isola d'Elba, ha fatto tappa a Pisa per un incontro con i vertici della casa circondariale Don Bosco e i rappresentanti dei sindacati di polizia penitenziaria.

"Oggi sono andato al carcere di Pisa, non per trovare i detenuti, ma per incontrare gli agenti della Polizia penitenziaria, visto che molto spesso vengono trattati peggio di chi sconta una pena, vengono ascoltati poco e fanno uno dei lavori più difficili", ha detto Salvini.

Dopo il sopralluogo nell'istituto penitenziario pisano, Matteo Salvini si dirigerà a Firenze. In programma una cena con oltre mille sostenitori per lanciare la lunga campagna elettorale per le prossime elezioni regionali.