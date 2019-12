Onde fino a cinque metri, nuova allerta mareggiate

Il dato è stato registrato nelle ultime ore dalla boa della Gorgona. La protezione civile ha esteso l'allerta meteo in codice arancio per mareggiate

PISA — La protezione civile regionale ha esteso fino alle 8 di domani, lunedì 23 dicembre, l'allerta meteo in codice arancio per mareggiate valida per buona parte della costa toscana. Nelle ultime ore, in particolare sull'Arcipelago, sono state registrate onde alte fino a 5 metri. Dunque si attende ancora mare agitato o molto agitato sostenuto da forti venti di Ponente, con raffiche molto forti in Arcipelago, forti o localmente molto forti su litorale centro-meridionale. Previste, al largo, anche raffiche fino a 100 Km/h.

Alle 8 di domani l'allerta per mareggiate passerà da codice arancio a giallo, fino alle 24.

Allerta in codice giallo anche per vento forte, sul litorale pisano, fino alle 24 di domani, giornata in cui è atteso il Maestrale in progressiva attenuazione dalla serata.

A Pisa e lungo tutto il corso dell'Arno allerta gialla per rischio idraulico in vigore fino alle 14 di domani (Arno in piena, argini osservati speciali), anche se non sono attese piogge.