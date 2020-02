Senza paura, la mostra di Pier Toffoletti

Sabato prossimo inaugurerà alla chiesa della Spina la mostra dell'artista friulano che ritrae alcune grandi donne della nostra epoca

PISA — L'artista friulano Pier Toffoletti torna ad esporre in Toscana, a Pisa, nella splendida cornice della chiesa della Spina. L'inaugurazione avverrà sabato 15 febbraio alle ore 17.

La mostra è una prosecuzione della sua opera dove ha indagato alcune grandi eroine del nostro tempo: da Beatrice Vio a Lidia Vivoli, da Gessica Notaro a Anna Muzychuk. Donne che per motivi etici, religiosi o perchè vittime di violenza, hanno dato vita ad una nuova consapevolezza collettiva di quanto ancora la nostra civiltà debba lavorare su alcuni temi.



A Pisa, saranno esposti due importanti lavori inediti, dedicati a due grandi protagoniste del nostro tempo, di generazioni differenti ma impegnate in enormi battaglie. La prima, Lilliana Segre, dedita a sensibilizzare le nuove generazioni a non dimenticare e la seconda, Gessica Notaro, come simbolo di tutte le donne vittime di violenza.



Il curatore, Riccardo Ferrucci, nel testo critico che accompagna l’esposizione pisana presenta l’artista ha scritto: "La pittura di Pier Toffoletti è un’esperienza unica, per profondità di contenuti e sapienza compositiva, il suo viaggio è un modo originale per descrivere donne che hanno saputo coniugare impegno civile ed umano."