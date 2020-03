Spesa a domicilio per chi è in difficoltà

Attivato un servizio gratuito di consegna a domicilio per categorie fragili, persone in quarantena o risultate positive al Covid-19

PISA — È attivo da ieri, sul territorio comunale di Pisa, il servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa (generi alimentari e di prima necessità) esclusivamente rivolto a tre categorie di persone che non possono ricevere supporto da parenti, amici, conoscenti: soggetti in condizione di fragilità come anziani, immunodepressi, persone con patologie gravi o croniche; soggetti posti in quarantena; soggetti Covid positivi.

Per richiedere il servizio si deve contattare il numero verde 800-086540 attivo dalle 9 alle 20. Le persone che si rivolgono a questo numero saranno ricontattate per fornire i dettagli dell’ordine che può comprendere solo medicine, cibo e beni di prima necessità.

"Sebbene alcune organizzazioni e commercianti locali abbiano istituito il servizio di consegna a domicilio rivolto a tutti i cittadini per agevolare la limitazione degli spostamenti in città e della frequentazione di supermercati e negozi – ha spiegato il sindaco Michele Conti – abbiamo deciso di istituire questo servizio di consegna a domicilio pensando alle categorie più fragili, agli anziani soli, a chi è in quarantena o risultato positivo. Lo abbiamo potuto fare grazie alla condivisione delle competenze all’interno del Centro operativo comunale, che continua a riunirsi quotidianamente, di cui fanno parte Protezione Civile, Azienda ospedaliero universitaria pisana, Azienda USL Toscana nord ovest, Società della Salute zona pisana, Polizia Municipale, CNR e associazioni di volontariato, Croce rossa italiana, Misericordia e Pubblica assistenza".

"Vorrei ringraziare tutti - ha aggiunto il primo cittadino - poiché in un momento di difficoltà come questo l’organizzazione delle istituzioni territoriali fa rete e funziona, dando risposte rapide ai cittadini. Un grazie particolare a tutti i volontari, forze straordinarie che danno un contributo fondamentale nell’affrontare l’emergenza che la nostra comunità si trova ad attraversare".

La spesa sarà effettuata secondo le disponibilità effettive delle merci da personale volontario e consegnata sul portone di casa. Non ci sarà passaggio di denaro contante. Il costo della spesa è a carico dei cittadini senza oneri aggiuntivi per la consegna. Nel caso di persone in quarantena o Covid positive verrà rimborsato tramite bollettino che sarà inviato al destinatario da SEPI; nel caso di persone in condizione di fragilità tramite POS o versamento all’associazione di volontariato incaricata del singolo servizio (IBAN o conto corrente postale).