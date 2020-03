Secondo decesso a Pisa attribuito al Covid-19

L'uomo, anziano e affetto da altre patologie pregresse, è deceduto nelle scorse ore. Le morti attribuite al Covid-19 in Toscana salgono a 14

PISA — Un uomo di 98 anni, affetto da altre patologie pregresse, è morto a Pisa nelle scorse ore e aggiunto dalla Regione alla lista delle persone decedute per coronavirus in Toscana, in quanto effettuato il tampone per il Covid-19 questo ha dato esito positivo.

Alla data odierna sono due i decessi a Pisa attribuiti al coronavirus: due persone anziane con altri problemi di salute, le cui cartelle cliniche devono essere ancora valutate con attenzione dall'Istituto superiore di sanità.

Per la Regione i decessi per Covid-19 in Toscana sono ad oggi 14, tutte persone che presentavano altre patologie e di età superiore ai 65 anni.