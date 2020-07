Tajani inaugura la sede di Forza Italia

L'europarlamentare e vicepresidente del partito di Berlusconi a Pisa per inaugurare la sede in piazza Solferino, con Bonsangue e Mugnai

PISA — Tappa pisana per il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che ieri ha inaugurato la sede del partito in piazza Solferino. Oltre all'europarlamentare erano presenti la coordinatrice pisana del partito, la vicesindaca Raffaella Bonsangue, ed il coordinatore regionale, il deputato Stefano Mugnai.

"Vincere in Toscana significherebbe cambiare la storia politica dell'Italia" hanno sottolineato tutti e tre. Tajani ha parlato del "ruolo chiave" di Forza Italia nella coalizione di centrodestra, che per la Toscana ha trovato l'accordo sul candidare l'europarlamentare Susanna Ceccardi della Lega, pur soffermandosi a lungo su ciò che in questo momento sta dividendo Forza Italia e il partito di Salvini a livello nazionale, ovvero il Mes. Forza Italia, infatti, spinge perché l'Italia chieda gli aiuti agevolati del Meccanismo europeo di stabilità, mentre non passa giorno che Salvini non si dica contrario.