Il museo compie 10 anni e la Torre di tinge di blu

Pisa celebra i 10 anni del museo di Palazzo blu e, per l'occasione, illuminerà dello stesso colore il monumento simbolo della città

PISA — Pisa celebra i 10 anni del museo di Palazzo blu illuminando dello stesso colore la sede museale, il Ponte di Mezzo e la Torre pendente. Succederà il 26 ottobre per la Giornata Blu.

Si inizierà alle 17, con un appuntamento in auditorium, in cui sarà presentato in anteprima il volume che illustra i dieci anni di attività della sede espositiva. Interverranno il presidente della Fondazione Palazzo Blu Cosimo Bracci Torsi, il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente della Fondazione Pisa Claudio Pugelli. All’incontro seguirà una conversazione tra il critico d’arte Philippe Daverio e James Bradburne, direttore generale della Pinacoteca di Brera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina fb di Palazzo Blu e proiettato all’interno e in esterna.

Il palazzo proporrà, inoltre, un’apertura serale straordinaria della mostra Da Magritte a Duchamp 1929: Il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou: il 26 e 27 ottobre la galleria d’arte sarà visitabile fino a mezzanotte, con biglietto ridotto a 5 euro, dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso alle 23).

In questi dieci anni, stima il museo, "una fila lunga 500 chilometri di visitatori proveniente da tutta Italia e dall''estero per incontrare l''arte di Chagall, Dalì, Escher, Kandinsky, Lautrec, Mir¢, Modigliani, Picasso, Warhol ma anche tante altre storie: il Nilo, Marco Polo, la prima guerra mondiale, la virtualità, le balle della scienza".