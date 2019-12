Zambito chiama a raccolta gli "Zingarettiani"

Zambito chiama a raccolta i militanti nel segno di Zingaretti. Incontro all'Arci di Porta a mare con la candidata a segretaria del PD comunale

PISA — Ho voluto con grande forza che si celebrasse il congresso del PD cittadino perché penso che la dignità del partito e dei suoi militanti, che chiedono un cambiamento dallo stallo pisano, debba essere salvaguardata, perché Pisa torni ad avere una valida alternativa di governo, con un partito che faccia opposizione alla giunta leghista - afferma Ylenia Zambito, candidata a segretario dell'Unione comunale del Partito democratico pisano. Giovedì 12 dicembre alle ore 18 al circolo Arci Pace e lavoro di Porta a Mare sono chiamati a raccolta tutti coloro che vogliono confrontarsi intorno alle idee di un partito plurale e vivo.

La nostra idea di partito si ispira a quella del segretario nazionale Zingaretti, che ho sostenuto al congresso di quest'anno. Questa è una campagna congressuale e la nostra mozione parla delle idee per rilanciare il PD a Pisa, proponendo contenuti da discutere e valorizzare a livello di partito e non come se fossero i preparativi al programma del candidato Sindaco. Giovedì sono chiamati a raccolta tutti i militanti che non vogliono più vedere il partito fuori dal dibattito politico. I militanti non tollerano più l’attuale situazione che non ha precedenti nella storia e chiedono un partito più forte ed autonomo che torni a fare l'interesse di Pisa e che non si pieghi ai giochi del potere fiorentino: il caso dell'Aeroporto di Pisa, che sta perdendo passeggeri, con evidenti ricadute sul territorio, lavoratori e utenti, è palese.

Vorrei che i dirigenti del mio partito avessero più a cuore la nostra città, non in una logica di campanile, ma pensando a Pisa come una città dinamica e centro trainante della costa toscana e non come subalterna al capoluogo. Ma ogni tipo di elaborazione deve passare da una discussione e un confronto che si svolgano con spirito di partecipazione e pluralismo. Aspetto tutti coloro che hanno a cuore il partito giovedì sera a Porta a mare.