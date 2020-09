Regionali, definitivo il dato della città di Pisa

Ufficializzato lo spoglio dei seggi dopo le verifiche del Tribunale su dieci sezioni mancanti. Sinistra Civica Ecologista supera il dieci per cento

PISA — E' stato ufficializzato nel primo pomeriggio lo spoglio definitivo per le elezioni regionali delle 86 sezioni pisane, dopo lo stand by di alcuni seggi per il quale il Tribunale è intervenuto con verifiche e riconteggi.

Tra i candidati presidenti Eugenio Giani ( neo governatore della Regione ) ha ottenuto 23046 voti pari al 52,66 per cento. Susanna Ceccardi ( centrodestra ) 16085 voti con una percentuale del 36,76 per cento. Irene Galletti ( M5s ) 2872 voti con una percentuale del 6,56 per cento.

Tra le liste, sempre nella sola città di Pisa, Pd primo partito col 32,75 per cento, exploit di Sinistra Civica Ecologista col 10,54 per cento, Lega al 21,41 per cento, Fratelli d'Italia all'11,53 con record di preferenze personali per Diego Petrucci che gli hanno consentito l'elezione in Consiglio Regionale ( vedi articolo correlato ).

Il M5s ha ottenuto il 7,13, Toscana a Sinistra il 4.