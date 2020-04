Consegnate mascherine, obbligo di indossarle

Il Comune di San Giuliano ha terminato in queste ore la consegna a tutte le persone residenti, scatta dunque l'obbligo di indossarle

SAN GIULIANO TERME — Si è conclusa ieri, domenica 12 aprile, la distribuzione delle 62.596 mascherine monouso fornite dalla Regione Toscana al Comune di San Giuliano Terme.

"Scatta quindi l'obbligo di indossarle in spazi chiusi, pubblici e privati, aperti al pubblico in presenza di più persone, oltre che sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente. Fermo restando, ovviamente, il rispetto della distanza sociale e dell'igiene personale", ja specificato l'Amministrazione Comunale.

"Chi in questi giorni non era in casa e non ha potuto ritirare le mascherine presso la sede della Protezione Civile può contattare da martedì 14 il numero 050819298".