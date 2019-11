Si immagina la Pisa del futuro

Il Sindaco: “Obiettivo di mandato dotare Pisa di un nuovo piano operativo. Puntiamo su mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e housing sociale”

PISA — Gli Arsenali Repubblicani hanno aperto le porte ai molti relatori che nella giornata di ieri si sono confrontati all’interno del convegno “Pisa nel Futuro”, organizzato dal Comune di Pisa per avviare il dibattito con cittadini, professionisti e stakeholders sul futuro urbanistico della città, partendo dalla definizione delle linee guida del prossimo Piano Strutturale intercomunale.

Il Sindaco Michele Conti ha aperto i lavori con un intervento di saluto in cui ha delineata l’idea dell’amministrazione sui temi di sviluppo della città del futuro:

“Abbiamo con decisione avviato una fase nuova per dotare Pisa degli strumenti urbanistici necessari per lo sviluppo della città da qui ai prossimi cinquant’anni. Non è più possibile procedere, come avvenuto negli anni recenti, per varianti generali che hanno creato disomogeneità nella crescita di quartieri senza una visione di insieme che noi vogliamo dare, prima con il piano strutturale del quale abbiamo già avviato il procedimento e poi, entro la fine del mio mandato, anche del piano operativo”

Le Università, la Soprintendenza, la Regione Toscana, ma anche Ferrovie, Toscana Aeroporti, il mondo delle imprese e delle professioni non possono non sentirsi coinvolti in questa fase di progettazione, sarà grazie all’apporto di idee di tutti se riusciremo veramente a cambiare il volto della città.

Questa prima giornata di confronto è l’occasione per fare il punto sul lavoro che abbiamo impostato su tre pilastri fondamentali: mobilità sostenibile, politiche per riportare i residenti in centro storico, ricucire il tessuto urbano della città dando maggior attenzione ai quartieri periferici e al litorale. La progettazione della tranvia Stazione-Cisanello riguarda, ad esempio, sia la mobilità che la ricucitura del centro con il quartiere di Pisanova.

Dobbiamo garantire una crescita armonica della città e del litorale, secondo il principio della rigenerazione urbana e tendendo al consumo di suolo zero; dobbiamo riportare i cittadini ad abitare il centro storico, garantire una migliore vivibilità dei quartieri favorendo spazi sociali, servizi, parchi cittadini e verde urbano da implementare. Pisanova doveva essere la città del futuro, invece i bassi standard qualitativi e abitativi, la carenza di verde e di servizi l’hanno trasformata in un problema da affrontare. Piccoli interventi di qualità ci sono ma scollegati dal resto. Noi vogliamo impostare una formula di sviluppo della città che guardi non al domani ma al 2050, partendo proprio dalla rigenerazione urbana di edifici pubblici e privati di Pisanova, San Biagio, San Michele, San Marco e San Giusto che hanno bisogno di verde, parchi urbani, parcheggi.

La nostra idea di Pisa nel futuro è una città a misura di bambini, anziani e disabili, con un collegamento stretto fra urbanistica e mobilità e che rilanci con forza l’housing sociale, andando a realizzare abitazioni di basso impatto ambientale e altamente accessibili con il coinvolgimento di enti, istituzioni, fondazioni bancarie e fondi immobiliari."