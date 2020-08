Elezioni 2020, nove Comuni toscani al voto

Si sceglie il nuovo sindaco ad Arezzo, Viareggio, Coreglia, Sillano Giuncugnano, Cascina, Orciano Pisano, Uzzano, Villafranca in Lunigiana e Follonica

FIRENZE — Fra meno di un mese i cittadini di 9 comuni toscani saranno chiamati al voto per eleggere il proprio sindaco oltre che per votare il governatore della Toscana. Ricordiamo infatti che il 20 e 21 settembre prossimi ci sarà una unica tornata elettorale per le elezioni regionali, comunali, il referendum costituzionale. Le regionali 2020 riguardano Toscana, Liguria, Veneto, Puglia, Campania e Marche.

I Comuni toscani al voto sono invece Arezzo, Viareggio, Coreglia Antelminelli, Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, Cascina e Orciano Pisano in provincia di Pisa, Uzzano in provincia di Pistoia, Villafranca in Lunigiana e in provincia di Grosseto Follonica, che torna al voto. Il turno di ballottaggio si terrà il 4 e 5 ottobre.

Si voterà in quattro comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Ad Arezzo a sfidarsi sono 8 candidati, tra questi anche il sindaco uscente Alessandro Ghinelli (centrodestra) sostenuto da Civitas Etruria, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Ora Ghinelli 2025. Luciano Ralli (centrosinistra) con Pd, Arezzo ci Sta!, Arezzo 2020, CuriAmo, Ralli sindaco; Michele Menchetti per il Movimento 5 Stelle; Daniele Farsetti con Patto Civico, Laura Bottai con Partito Comunista Italiano, Alessandro Facchinetti Partito Comunista e Marco Donati con Scelgo Arezzo e Con Arezzo.

A Cascina sfida a 6 con Dario Rollo, lista "Valori e impegno civico" centrodestra attuale sindaco facente funzioni e subentrato alla Ceccardi eletta al Parlamento Europeo, Michelangelo Betti, Pd sostenuto da Italia Viva, Verdi, Volt, la lista civica Per Voi e Bene Comune. Leonardo Cosentini, avvocato, candidato leghista, sostenuto Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e da una sua lista civica “Leonardo Cosentini sindaco”. Fabio Poli candidato della lista civica “Lavoro sviluppo ambiente”, sostenuto anche dalla lista del Movimento 5 Stelle. Cristiano Masi si presenta con una sua lista civica e quella di "Cascina Oltre", Michele Parrini per “Progetto Cascina”.

A Viareggio a sfidarsi sono in il sindaco uscente Giorgio del Ghingaro (cetrosinistra) sostenuto da Pd, Italia Viva, Lista Del Ghingaro la lista Blu, Buonsenso, Europa Verde, Giovani Per Viareggio, Progetto per Viareggio, uniti per Viareggio e Torre del Lago, Viareggio democratica. Barbara Paci (centrodestra) sostenuta da Barbara Paci sindaco, Civicamente di Troiso, Partite iva Per la nostra terra di Roberto Tedeschi, Viareggio attiva, Viareggio civica di Brunello Consorti, Fratelli d'Italia e Lega. Roberto Baccelli per il Movimento 5 Stelle. Roberto Balatri, Sì Toscana a Sinistra e la lista “Viareggio a Sinistra” (Pci, Rifondazione, Potere al Popolo e Repubblica viareggina). Sandro Bonaceto con Viareggio Libera, composta dalle liste Al cuore di Viareggio,Bonaceto sindaco; Più Democrazia per Viareggio e Torre del Lago, Viareggio per l’Ambiente.