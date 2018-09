A processo il capo gabinetto del governatore

L'inchiesta riguarda la presunta assegnazione di un incarico di dirigente sanitario in cambio di voti nella campagna elettorale per le regionali 2015

FIRENZE — La procura di Pisa ha rinviato a giudizio Ledo Gori, il capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. A processo anche Alfredo Sbrana, psichiatra dell'Asl 5 e direttore della Rems di Volterra e Mauro Maccari, direttore sanitario dell'Asl Nord Ovest.

La decisione è stata presa oggi dal giudice del tribunale di Pisa al termine dell'udienza preliminare. Tutti e tre sono accusati di corruzione.

A condurre l'inchiesta è stata la guardia di finanza. I fatti contestati risalgono al 2015, quando era in corso la campagna elettorale per le regionali e riguardano la presunta assegnazione di un incarico come dirigente sanitario in cambio di voti.