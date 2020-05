Covid, secondo farmacista morto in Toscana

Giletti elenca i boss usciti per l'emergenza coronavirus: «Qualcuno si è dimenticato cos'è la mafia»

PISA — Dopo aver contratto il Covid-19 è morto all'età di 72 anni Francesco Giglioni, farmacista che lavorava nella farmacia di famiglia insieme al figlio a Marina di Pisa. Giglioni è stato ricoverato il 21 marzo all'ospedale ed è morto dopo quasi due mesi.

E' il secondo farmacista deceduto in Toscana e il quattordicesimo in Italia. A renderlo noto Andrea Mandelli, il presidente la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) che in un comunicato si unisce al cordoglio dei familiari.

L'altro farmacista deceduto in Toscana per Coronavirus lavorava a Pontassieve si chiamava Antonio Tilli ed è morto ad aprile.