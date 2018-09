Sciopero Ryanair, voli a terra anche in Toscana

Voli cancellati all'aeroporto Galilei per lo sciopero europeo del personale. Braccia incrociate in Olanda, Belgio, Portogallo, Spagna e Germania

PISA — Qualche cancellazione c'è stata anche all'aeroporto Galilei di Pisa nel giorno annunciato come il venerdì nero a livello europeo per lo sciopero del personale Ryanair in più Paesi: oltre all'Italia la mobilitazione ha riguardato infatti anche Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna e Germania. Sul programma dei voli dello scalo pisano risultano le cancellazioni, tutte al mattino, dei voli per Liverpool, Londra e Madrid.

I sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti, in una nota, hanno spiegato che "si registra, anche in questa occasione, una buona adesione su tutto il territorio nazionale con la cancellazione, preventivamente e non, di circa 50 voli, oltre ai 250 già cancellati in tutta Europa".

"Eravamo partiti in tre e ora siamo sei Paesi europei - spiegano ancora Filt e Uilt - che stiamo protestando contemporaneamente. Il fronte si allarga sempre più, dimostrando alla compagnia irlandese che il suo approccio verso i lavoratori e le rappresentanze sindacali da loro liberamente scelte è sbagliato. Ryanair ne prenda atto e ci convochi per la definizione di un contratto collettivo di lavoro di diritto italiano che preveda le tutele del nostro ordinamento e soddisfi le legittime istanze dei piloti e degli assistenti di volo".