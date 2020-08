Covid, un nuovo positivo nel pisano

L'epidemia prosegue, a livello regionale ce ne sono altri 12. In Toscana non ci sono decessi di persone positive da martedì 4 agosto

PISA — Dopo 24 ore di calma il bollettino della Regione Toscana indica un nuovo positivo al coronavirus nella provincia di Pisa.

Il totale nel pisano, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, per i contagiati sale a 960 (dal 24 giugno la Regione ha cambiato il sistema di conteggio dei positivi). Le persone decedute sono 90 (l'ultimo decesso risale all'11 luglio).

A livello regionale sono invece tredici i casi in più rispetto a ieri (compreso quello di Pisa). Il totale sale a 10560. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2657 tamponi (ieri 3042).

Gli attualmente positivi nel territorio regionale sono 435 (10 più di ieri). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono 18 (due meno di ieri). In terapia intensiva non ci sono pazienti (come ieri).

Nelle ultime 24 ore in Toscana non ci sono stati nuovi decessi. L'ultimo decesso di una persona positiva risale al 4 agosto, un uomo di 89 anni di Grosseto.

Il totale delle persone Covid-positive che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza sanitaria rimane 1137.

Le persone complessivamente guarite diventano 8988 (+3 rispetto a ieri). 127 persone “clinicamente guarite” (meno 3 rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8861 (più 6 rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.