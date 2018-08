Guasto al Lotti, solo prelievi di sangue urgenti

A seguito di un grave problema elettrico, hanno spiegato dall'Asl, sono stati sospesi alcuni servizi nelle sedi di Pisa, Valdera e Alta Val di Cecina

PONTEDERA — L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a causa di alcuni sbalzi di tensione che si sono verificati nella notte, c’è stato un grave guasto al gruppo di continuità (UPS) posizionato all’ospedale di Pontedera ed a servizio del laboratorio analisi.

Il problema elettrico ha poi interessato anche gli alimentatori di molti computer del laboratorio di Pontedera. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il sistema ma si tratta di un danno rilevante, che ha costretto a sospendere alcuni servizi nelle sedi distrettuali delle zone di Pisa, Valdera e Alta Val di Cecina. Problemi si sono quindi registrati per attività di grande rilevanza come i prelievi di sangue, per i quali al momento - nei presidi dell’ambito territoriale di Pisa – è possibile garantire solo le urgenze.

Anche all’interno delle strutture ospedaliere le attività urgenti sono sempre e comunque assicurate.

L’Azienda si scusa con la cittadinanza per i disagi ed i ritardi nelle procedure, verificatisi nonostante l’impegno del personale di offrire comunque un servizio.

Si impegna inoltre a fornire ulteriori tempestivi aggiornamenti sulla situazione e, nel frattempo, invita gli utenti ad effettuare prelievi di sangue solo in caso di assoluta necessità.