"Ceccardi istiga all'odio contro Silvia Romano"

La deputata Pd Ciampi: "L'eurodeputata ha spacciato per attuale una notizia di 8 mesi fa. La Toscana merita di meglio, ennesimo scivolone"

ROMA — La deputata del Pd Lucia Ciampi, ex sindaca di Calcinaia, è intervenuta per criticare un'altra ex sindaca, Susanna Ceccardi, ora eurodeputata per la Lega.

Ceccardi ieri ha postato e poi rimosso una notizia di otto mesi fa in cui si parlava di un attacco subito da militari italiani in Somalia, a settembre scorso.

"Il falso post di Ceccardi - ha detto Ciampi - che riportava di un attacco ai nostri militari in Somalia finanziato con i presunti proventi del riscatto di Silvia Romano, non è soltanto una fake news ma un atto irresponsabile e premeditato, che se non fosse stato subito smentito avrebbe potuto avere conseguenze gravi per l'ordine pubblico alimentando odio di fanatici e creando preoccupazioni alle famiglie dei nostri militari impegnati nelle missioni umanitarie. Ci sarebbero forse gli estremi per il reato di ‘procurato allarme’, ma il problema ora è un altro. Dopo l'ennesima sciocchezza davvero Salvini e soprattutto il centrodestra possono pensare che Susanna Ceccardi possa candidarsi a Presidente della Toscana? La Toscana merita di meglio”.

Il post di Ceccardi è stato poi rimosso "resta però a mio avviso indelebile - ha detto Ciampi - il tentativo perlomeno meschino, attraverso una fake news adeguatamente impacchettata, di istigare odio verso quella che a tutti gli effetti dovrebbe essere una buona notizia, ovvero quella della liberazione, dopo un anno e mezzo di prigionia, di una nostra connazionale rapita da un gruppo di terroristi”.