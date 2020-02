Premio alla carriera a Michele Bartoli

Il maestro delle classiche è il grande ospite della Festa dello Sport in programma sul territorio vicarese. Tutti i nomi dei premiati

VICOPISANO — Torna la Festa dello Sport a Vicopisano, sabato 15 febbraio alle 10, nella Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale di Vicopisano.

Il sindaco Matteo Ferrucci e il vicesindaco con delega allo sport, Andrea Taccola, consegneranno riconoscimenti ad atleti e ad atlete che si sono particolarmente distinti nel 2019 e alle associazioni sportive che operano sul territorio comunale. La Festa è aperta alla cittadinanza.

Il Premio alla carriera 2020 è stato assegnato a Michele Bartoli, di Cevoli, nel Comune di Vicopisano, ex ciclista su strada, professionista dal 1992 al 2004.

Per Taccola Bartoli è stato "eccelso portavoce della scuola toscana, tra i migliori interpreti delle corse in linea della sua generazione, maestro italiano delle Classiche, campione dal talento purissimo e modello umano e sportivo per le nuove generazioni. Atleti dell'anno, per la seconda volta consecutiva, sono i ragazzi e le ragazze della società Canottieri Arno di Pisa che gestisce la Piscina Comunale di Uliveto Terme".

"Saranno poi assegnate - ha aggiunto il vicesindaco - una serie di menzioni speciali: al plurimedagliato, già Premio alla carriera per l'atletica leggera nonostante la sua giovane età, Valerio Terreni di San Giovanni alla Vena, a Francesco Frassi di Uliveto Terme, direttore sportivo di Vini Zabù - KTM, attualmente impegnato con la squadra in Malesia, a Denis Taccola, di Uliveto Terme, asso della cronoscalata, del Team De Rosa Santini, all'Urbino Taccola, sia alla società che alle squadre maschili e femminile, alla Federazione Italiana Strongest Man di Lugnano, che quest'anno ha collezionato risultati davvero eccellenti e al Vicopisano Fuoristrada Club che ha affrontato anche un tour nel Sahara. "

"Da sindaco e da ex calciatore, da sportivo ha detto Ferrucci - respiro sempre grandi entusiasmo e calore a questa Festa e ringrazio il Vicesindaco Taccola per l'organizzazione. E' bello il fatto che vengano premiati insieme atleti e atlete che hanno raggiunto risultati straordinari, ad alti livelli, e giovani, a volte giovanissime, promesse di varie discipline. Di solito i campioni sono prodighi di consigli proprio per i campioncini in erba e in quel momento, in quello scambio di sguardi, in quell'abbraccio generazionale c'è tutta l'essenza dello sport, ci sono tanti suoi valori: impegno, passione, lealtà, spirito di squadra, rispetto, dedizione..."

Per il ciclismo saranno consegnati attestati a: Clara Fondelli, Edoardo Fortunato Prisco, Gabriele Fondelli, Alessio Anguillesi, Danilo Bartoli, Elia Pellegrini e Filippo Cecchi, selezionato tra l'altro, come riserva nella nazionale italiana di ciclocross e, per aver unito di nuovo sport e solidarietà, con la Vicopisano Mukwano Long Mountain, al Gruppo Sportivo Le Sbarre e all'associazione Mukwano Onlus.

Per le arti marziali ancora numerosi riconoscimenti per l'associazione Jayou, il cui allenatore è Alessio Stefanelli, sia per la categoria juniores che per le categorie cadetti e bambini (una squadra di Jayou parteciperà alla Coppa Italia a marzo), e un attestato per meriti sportivi andrà all'associazione Kick Boxing e a Paolo Bernardini.

Saranno premiati, infine, anche tre giovani campioni della pallanuoto, residenti a Uliveto Terme: Tommaso Barile, Edoardo Taccola ed Elio Taccola con un palmares notevole per la giovane età. Riconoscimenti anche per la Trident Sport Vico, per La Futura Enrico Ghezzani, l'AC Uliveto, la Pallacanestro Vicopisano, la Compagnia Balestrieri di Pisa, la Palestra Virtus, Cultur'Art'n'Dance, Antitesi Teatro Circo e Amici del Tennis.