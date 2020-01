Museo di storia naturale, il 2019 in numeri

Oltre 67mila visitatori, due nuovi allestimenti permanenti e 9 mostre temporanee di fotografia, arte, pittura e scultura

CALCI — Il 2019 è stato per il Museo di storia naturale un anno significativo, ricco di eventi, inaugurazioni e progetti. In linea con la politica degli ultimi anni, è proseguito il processo di intenso rinnovamento delle esposizioni permanenti con l’apertura di due nuovi settori espositivi e l’ampliamento dell’offerta culturale.



In sintesi i numeri del 2019:

Oltre 67.000 visitatori

364 giorni di apertura (il Museo è aperto tutti i giorni dell’anno ad

eccezione del 25 dicembre)

2 nuovi allestimenti permanenti (“Galleria dei primati”, “Sala

dell’evoluzione degli uccelli”)

2 importanti esposizioni temporanee a carattere scientifico

(“Arthropoda. Viaggio in un microcosmo” e “Vulcani. Il fuoco della Terra”)

9 mostre temporanee di fotografia, arte, pittura e scultura

23 conferenze e incontri a carattere scientifico e divulgativo

33 eventi a tema (presentazioni di libri, aperture serali, spettacoli

teatrali, eventi di divulgazione, eventi dedicati al benessere)

10.000 fan su facebook

22 articoli nel blog Diario del Museo

Oltre 1.000 attività tra visite guidate e laboratori didattici dedicati

alle scuole e all’extra scuola (anno scolastico 2018/2019)

Primo posto nella graduatoria di merito della Regione Toscana per

l’assegnazione dei contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale.

Anche il 2020 si apre con molti progetti da realizzare. In programma l’inaugurazione di nuovi settori espositivi per completare l’esposizione della collezione Barbero, il rinnovamento di alcune sale già esistenti e numerose proposte per mostre temporanee, eventi e incontri a tema.