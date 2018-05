Canottaggio, cinque medaglie per il Cus

Niola d’oro, poi un argento e tre bronzi per la compagine gialloblu ai Campionati Nazionali Universitari di canottaggio a Taranto

PISA — Cinque medaglie di cui una d'oro, una d'argento e tre di bronzo, è il ricco bottino che gli atleti del Cus Pisa hanno conquistato a Taranto dove lo scorso fine settimana si sono svolti i Campionati Nazionali Universitari di Canottagio 2018.

Un'edizione che ha visto protagonisti i padroni di casa del Cus Bari, che si è aggiudicato la vetta della classifica generale grazie anche ai numerosi atleti della Marina Militare presenti in qualità di studenti dell’Università di Bari; in seconda piazza il blasonato Cus Pavia, mentre terzo l’ateneo meneghino sotto i colori del Cus Milano.

Le straordinarie prestazioni dei canottieri cussini pisani, guidati ai Cnu 2018 dall’allenatore Alessandro Simoncini, hanno regalato al Cus Pisa cinque medaglie: un oro per Carlotta Niola diventata così Campionessa italiana universitaria nei 1000 metri esordienti femminili, un argento per Umberto Mignemi nei 2000 pesi leggeri e tre medaglie di bronzo per Emma Torre che ha conquistato per ben tre volte il terzo posto: nel singolo femminile 500 m, nel singolo 2000 m e nel doppio (500 m) in coppia con Gaia Fabozzi.

"Sono molto contento del risultato - ha commentato Mario Gioli, responsabile della sezione Canottaggio del Cus Pisa – perché gli atleti hanno dato il massimo e ottenuto risultati al di là delle più rosee previsioni: siamo scesi a Taranto con soltanto cinque canottieri e ritornati con cinque medaglie e alcuni buoni piazzamenti, un grande motivo di orgoglio per la sezione, per il Cus Pisa e per tutta la comunità accademica dell’Università di Pisa”.

Le gare di canottaggio anticipano come di consueto l’inizio dei Campionati Nazionali Universitari in programma dal 18 al 27 maggio; all’edizione 2018, che si terrà in Molise, il Cus Pisa parteciperà con una delegazione di circa 50 persone fra atleti e allenatori, misurandosi con gli sportivi degli altri atenei nelle discipline di atletica leggera, calcio a 5 femminile e pallacanestro.