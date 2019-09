Lavoro, un software abbina domanda e offerta

Talent 4.0 utilizza l’Intelligenza Artificiale per abbinare ogni lavoro al miglior candidato. L'università di Pisa tra i partner del progetto

PISA — Si chiama Talent 4.0 il un nuovo software per il mondo del lavoro che abbina domanda e offerta grazie all’Intelligenza Artificiale. Sviluppato nell’ambito del progetto Regionale Talent, è in grado di profilare le richieste di lavoro e di abbinare domanda e offerta per individuare il miglior candidato.

Talent 4.0 utilizza tecniche di intelligenza artificiale per individuare, da curricula e offerte di lavoro espressi in testi destrutturati, i profili professionali richiesti e offerti, catturando le loro evoluzioni nel tempo. Inoltre, grazie a tecniche di machine learning è stato migliorato il tasso di successo nel trovare i candidati ideali per offerte di lavoro rispetto alle soluzioni classiche.

Il software è stato progettato e realizzato dai cinque partner del progetto Talent: ITPartner Italia, Laborplay, Software Products Italia, Promos Software Solutions e il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa.

“Questo progetto” – prosegue Francesco Marcelloni, professore di Data Mining e Machine Learning e responsabile per il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione del progetto Talent – conferma come software specifici di supporto possano assistere nel trovare candidati ideali per le aziende, contribuire a risolvere problemi socialmente rilevanti come la disoccupazione giovanile, e evidenzia ancora una volta le potenzialità dell’intelligenza artificiale, su cui da anni il dipartimento di Ingegneria dell’Informazione è attivo in ambito di ricerca e di trasferimento tecnologico, e che hanno portato quest’anno all’apertura di un nuovo corso di laurea magistrale in “Artificial Intelligence and Data Engineering”.

Il progetto verrà presentato nel corso di un incontro sul tema del lavoro in Toscana nell’era dell’industria 4.0, in programma al centro congressi le Benedettine.

L'appuntamento è in programma per lunedì 23 settembre e il lavori si apriranno alle 9,30. Accademia, istituzioni e industria si confronteranno sulle nuove professionalità richieste dal mondo del lavoro, e su quali tecnologie possono essere di aiuto per individuare i candidati adeguati ai profili richiesti oggi e nel prossimo futuro.

“Tematiche come l’individuazione delle competenze e conoscenze – afferma Alessio Ciardini, amministratore delegato di ITPartner Italia e responsabile del progetto Talent– ma anche la valutazione dei soft skill, l’identificazione del candidato e dell’azienda ottimale, sono oggi all’ordine del giorno, e sono di particolare importanza nell’affrontare il problema della disoccupazione giovanile, tanto che le aziende stanno sempre di più investendo su nuove tecnologie utili a definire strategie adatte al reclutamento di nuove risorse, adeguate alle nuove sfide imposte da Industria 4.0".

L’incontro si propone come momento di confronto tra le esigenze delle aziende e dei lavoratori e vedrà la partecipazione di Stefano Casini Benvenuti, direttore di Irpet, Carlo Frighetto, direttore dell'Unione Industriale Pisana, Marco Morganti, responsabile direzione Impact, Intesa Sanpaolo, Rossano Massai, delegato per il Rettore per il Job Placement, Lavoropiù, Agenzia per il Lavoro.