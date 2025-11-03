Le pagelle di Torino-Pisa

Julia Fox indossa copia dell'abito di Jackie Kennedy macchiato di sangue e risponde alle polemiche: «Lunga vita a lei»

Domina Moreo con i suoi primi gol in Serie A, molto bene anche Akinsanmiro. Meister, altro passaggio a vuoto. Impalpabile l'ingresso di Nzola

PISA — Un altro pareggio per i nerazzurri: il Pisa gioca bene, va due volte avanti ma non riesce a chiuderla. Tanti segnali positivi da parte dei giovani e una squadra che dimostra carattere e coraggio. Ecco le valutazioni della sfida dell’Olimpico Grande Torino.

Semper 6 - Questa volta si dimostra attento nelle uscite e reattivo su Adams nel primo tempo, un po’ incerto sul gol di Simeone ma nel complesso dà sicurezza al reparto.

Calabresi 6,5 - Conferma il buon momento in continuità con le sfide contro Milan e Lazio. Puntuale negli interventi, bravo a leggere le situazioni e a proporsi anche in avanti, sfiorando anche un gol. Cresciuto tanto.

Caracciolo 6 - Tiene la posizione e comanda la difesa con ordine. Non commette errori gravi ma soffre un po’ nel finale sulle palle alte.

Canestrelli 5 - Alterna buone chiusure a momenti di distrazione. Soffre la velocità di Simeone e Ngonge, in ritardo su alcune letture, le reti arrivano per colpa sua.

Touré 6 - Spinge con continuità e serve un paio di palloni interessanti in area. In calo nella ripresa, sostituito per stanchezza.(Angori 6 - Entra con il piglio giusto, copre bene e offre un paio di chiusure preziose nel finale. Sta crescendo in personalità.)

Akinsanmiro 7 - Prestazione completa. Qualità e dinamismo, sfiora anche il gol con un tiro che colpisce la traversa prima dell’1-0 di Moreo. Ormai è una conferma

Hojholt 6 - Soffre la fisicità del centrocampo granata, perde qualche pallone sanguinoso ma si impegna. Gilardino lo cambia dopo l'ammonizione, ma avvia l'azione che porta al rigore.(Aebischer 6 - Dà ordine e tranquillità dopo l’ingresso, mantiene il possesso nei momenti difficili),

Vural 6,5 - Vivace, coraggioso, si procura il rigore del 2-0 e gioca con personalità fino a quando non si fa male e viene sostituito. Una conferma. (Marin sv),

Leris 6,5 - Generoso come sempre, parte forte e offre anche l'assist per la rete di Moreo, si fa diverse volte la fascia avanti e indietro. Ottima prova. (Cuadrado sv);

Moreo 7,5 - Prestazione da migliore in campo. Prime due reti in Serie A per lui, dopo aver segnato in tutte le categorie a partire dai Dilettanti. Due gol da centravanti vero: uno d’istinto e uno glaciale dal dischetto. Lavora tanto anche spalle alla porta. (Nzola 5,5 -Entra ma non lascia il segno. Pochi palloni giocabili, qualche movimento giusto ma nel complesso è impalpabile)

Meister 5 - Fatica a entrare in partita, troppo timido negli ultimi metri. Non riesce ancora a trovare la sua dimensione nel gioco di Gilardino, ma soprattutto tecnicamente deve crescere. Ci mette tanta buona volontà e riesce anche a fare qualche dribbling. Non tiene un pallone.

Gilardino 6,5 - Coraggioso nelle scelte e lucido nella gestione. Rischia con un centrocampo inedito e la squadra lo ripaga con personalità e intensità. Ottima lettura tattica, solo qualche rimpianto per le due reti ravvicinate subite, meriterebbe come la squadra la prima vittoria.