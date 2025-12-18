Volo diretto Pisa-Belgrado con Wizz Air

La nuova rotta partirà il 31 Dicembre con due voli settimanali. "Un ponte verso i Balcani tra turismo, affari e sostenibilità"

PISA — Nuova rotta internazionale dall’aeroporto di Pisa. Dal 31 Dicembre 2025 sarà operativo il collegamento diretto con Belgrado, grazie alla compagnia Wizz Air. Il volo, in partenza due volte a settimana, collegherà la città della Torre con la capitale serba il martedì e il sabato, utilizzando un Airbus A321neo, aereo di nuova generazione, più efficiente nei consumi e pensato per garantire maggiore comfort ai passeggeri.

La novità è stata accolta con soddisfazione da Toscana Aeroporti, che ha parlato di un potenziamento importante della rete dei collegamenti internazionali. "L’avvio del collegamento Pisa–Belgrado rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività internazionale del nostro scalo e della Toscana" hanno spiegato dall’azienda, sottolineando il valore strategico della tratta per il turismo e per i rapporti economici con i Balcani.

Soddisfazione anche da parte della compagnia. Salvatore Gabriele Imperiale, responsabile comunicazione corporate di Wizz Air, ha detto, "L’apertura della rotta Pisa-Belgrado è una prova tangibile del nostro desiderio di investire in destinazioni di nicchia ad alto potenziale, offrendo ai passeggeri toscani un accesso diretto e conveniente verso il cuore pulsante dei Balcani". Imperiale ha aggiunto: "Non stiamo solo aggiungendo un volo, ma stiamo costruendo un ponte che favorisce scambi economici e turismo sostenibile".

Con l’introduzione di questa tratta, salgono a cinque i collegamenti Wizz Air attivi da Pisa: Tirana, Katowice, Varsavia, Bucharest e adesso anche Belgrado. I numeri registrati nel 2025 testimoniano la solidità del rapporto con lo scalo pisano: oltre 1700 voli operati, quasi 385mila passeggeri trasportati (+12,6% rispetto all’anno precedente), puntualità migliorata del 13,6% e cancellazioni ridotte dell’80%.

La rotta rientra nel più ampio piano "Customer First Compass", un investimento triennale da 14 miliardi di euro destinato a migliorare l’esperienza di viaggio in tutta Europa, puntando su tariffe basse, alta qualità del servizio e innovazione nella gestione dei voli. I biglietti per la nuova rotta Pisa–Belgrado sono già acquistabili a partire da 29,99 euro sul sito ufficiale wizzair.com e tramite l'app dedicata