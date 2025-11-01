Questo sito contribuisce alla audience di 
domenica 02 novembre 2025
Pisa Sporting Club domenica 02 novembre 2025 ore 07:30

Torino-Pisa, presentazione e probabili formazioni

Il Pisa cerca la prima vittoria in Serie A sul campo di un Torino in gran forma, reduce da quattro risultati utili e dalla vittoria sul Napoli



PISA — A due giorni dal pari con la Lazio, il Pisa torna subito in campo per affrontare il Torino. Una sfida complicata, contro una squadra in salute e rinvigorita dopo un buon periodo di forma. I nerazzurri arrivano al “Grande Torino” ancora senza vittorie, ma forti dei tre risultati utili consecutivi e di un equilibrio ritrovato nel gioco. Per Gilardino e i suoi sarà un altro test di carattere, contro un avversario solido e con il morale alto.

Qui Torino. I granata hanno cambiato passo. Dopo un avvio difficile, la squadra di Marco Baroni ha trovato continuità con otto punti nelle ultime quattro giornate e un successo di prestigio sul Napoli. Il tecnico granata ha stabilizzato il sistema di gioco sul 3-4-1-2, con una difesa più compatta e laterali pronti a ripiegare in fase di non possesso. Pedersen è sicuro sulla fascia destra, mentre a sinistra si giocano il posto Biraghi e Lazaro. Sulla trequarti dovrebbe esserci Vlasic, mentre davanti, vista la condizione da valutare di Ngonge, è probabile la coppia Simeone-Adams, con Zapata pronto a subentrare. Così ha parlato Baroni prima del match, "Avere la consapevolezza che il Pisa è ostico e ha fatto prestazioni importanti contro grandi squadre. Hanno fiducia e convinzione, dobbiamo guardare alla nostra prestazioni che deve avere ferocia, attenzione e compattezza. Il risultato sta dentro lì, non scendere di un gradino dalla nostra prestazione massimale”.

Qui Pisa. Gilardino non ha parlato in conferenza, ma il momento ravvicinato tra le gare lascia pensare a qualche rotazione. Il modulo resterà il 3-5-2, ma con alcuni cambi: Bonfanti potrebbe tornare titolare in difesa, Leris è candidato a una maglia sulla corsia mancina e davanti potrebbero rivedersi Meister e Moreo, più freschi rispetto agli altri. In mezzo Aebischer resta un punto fermo, mentre Marin, Vural e Akinsanmiro si contendono due posti. Dopo aver resistito a Milano e fermato la Lazio, il Pisa cerca a Torino quel primo successo che darebbe slancio e fiducia a tutto l’ambiente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-PISA
Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Biraghi; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni
Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Moreo, Meister. All. Gilardino

Michele Bufalino
