Pisa Sporting Club sabato 01 novembre 2025 ore 13:00
Gilardino presenta Torino-Pisa
Match ricco di tensione in terra piemonese per i nerazzurri. Si profila turnover per il tecnico nerazzurro, che ha presentato con un video il match
PISA — Niente conferenza stampa alla vigilia, complice il calendario fitto di impegni, ma Alberto Gilardino ha comunque parlato in vista della sfida di domani contro il Torino. Queste le sue parole.
Gilardino, "Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, però c'è la volontà e la determinazione da parte dei ragazzi, la consapevolezza dopo la gara con la Lazio per la continuità di prestazioni e di risultati. Questo per noi diventa la priorità. Incontriamo una squadra fisica, una squadra che si è ripresa rispetto a inizio del campionato. E' in crescita, ha ottime fisicità e ottime qualità. Dobbiamo farci trovare pronti. Ho scelta negli undici titolari e chi dovrà dare un contributo a partita in corso. Devo ancora fare delle valutazioni".
Michele Bufalino
