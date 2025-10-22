Gilardino presenta Torino-Pisa

Match ricco di tensione in terra piemonese per i nerazzurri. Si profila turnover per il tecnico nerazzurro, che ha presentato con un video il match

PISA — Niente conferenza stampa alla vigilia, complice il calendario fitto di impegni, ma Alberto Gilardino ha comunque parlato in vista della sfida di domani contro il Torino. Queste le sue parole.

Gilardino, "Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, però c'è la volontà e la determinazione da parte dei ragazzi, la consapevolezza dopo la gara con la Lazio per la continuità di prestazioni e di risultati. Questo per noi diventa la priorità. Incontriamo una squadra fisica, una squadra che si è ripresa rispetto a inizio del campionato. E' in crescita, ha ottime fisicità e ottime qualità. Dobbiamo farci trovare pronti. Ho scelta negli undici titolari e chi dovrà dare un contributo a partita in corso. Devo ancora fare delle valutazioni".