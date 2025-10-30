Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 08:00 METEO:PISA16°21°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
venerdì 31 ottobre 2025
Tutti i titoli:
Le pagelle di Pisa-Lazio ​Gilardino soddisfatto, “Un altro passo avanti” Pisa-Lazio 0-0, nerazzurri diciassettesimi Tifosi laziali scortati all’Arena
corriere tv
Tasse sulle banche, ma per noi correntisti cambia qualcosa?
Tasse sulle banche, ma per noi correntisti cambia qualcosa?

Pisa Sporting Club venerdì 31 ottobre 2025 ore 07:30

Le pagelle di Pisa-Lazio

Condividi
L'occasione di Tramoni che non si è tramutata in gol con la Lazio (Foto Gabriele Masotti)

Un punto prezioso per i nerazzurri. Semper salva il risultato, difesa solida ma ancora non si segna in casa. Ancora male Tramoni



PISA — Ottimo punto dei nerazzurri contro la Lazio, il migliore è Gilardino insieme a Semper, capace di mettere in piedi un assetto tattico lodevole ed efficace che ha messo in crisi nel secondo tempo la squadra romana. 

Semper 7 - Serata da protagonista. Tiene a galla il Pisa con tre interventi decisivi, uno di puro istinto su Basic. Sicuro in uscita, dà fiducia a tutta la retroguardia.

Canestrelli 6,5 - Attento e disciplinato, aiuta spesso Angori nel contenere Isaksen. Si rende pericoloso di testa nella ripresa.

Denoon 6 - In difficoltà su Zaccagni, che lo costringe spesso all’errore. Finisce ammonito e Gilardino lo richiama all’intervallo. (Calabresi 6,5 - Subentra con ordine e offre più equilibrio. Meno intraprendente, ma più solido)

Caracciolo 6,5 - Comanda la linea con autorità. Non lascia spazio né a Pedro né a Dia, sempre puntuale nei tempi di chiusura.

Touré 6 - Vivace sulla fascia, arriva due volte alla conclusione ma manca la mira. Buona spinta, un po’ meno precisione.

Angori 6 - Prestazione generosa, concentrato nel duello con Isaksen. Si propone anche in avanti meglio di altre volte, è aiutato da Cuadrado e mette in piedi un'asse molto positivo sulla sinistra. 

Marin 6,5 - Si francobolla a uomo su Guendouzi e gli fa girare la testa. Grande prova del rumeno. (Akinsanmiro 6 - Entra bene, utile nel finale con un grande intervento difensivo su Noslin). 

Tramoni 5 - Si muove tanto ma sbaglia troppo negli ultimi metri. I primi tre tocchi sono tre errori grossolani. Nervoso, spreca anche un paio di buone situazioni. Si vede che è in crisi mentale e va aiutato. (Leris 6 - Porta energia e qualche cross interessante. Dalla sua parte il Pisa crea qualcosa in più).

Aebischer 6 - Corre e copre con costanza. Non brillante come altre volte, ma sempre affidabile.

Cuadrado 6,5  - I cross più pericolosi nascono dai suoi piedi. Cala dopo l’ora, ma la qualità resta. Ogni volta che prende il pallone succede qualcosa. (Moreo 6,5 - Il più vicino al gol: solo un grande riflesso di Provedel gli nega la rete. Entra con la giusta mentalità)

Nzola 6 - Pochi palloni giocabili, isolato tra i centrali laziali. Lotta ma non incide, però la presenza si sente.

All. Gilardino 6,5 - Partita tatticamente perfetta per il tecnico nerazzurro. Piazza marcature a uomo come quella di Marin su Guendouzi, tiene testa alla Lazio. Un altro passo avanti nel percorso di crescita. Purtroppo a mancare è sempre il gol, ma ormai non è un problema del tecnico, casomai dell'impianto strutturale della rosa offerta. Tra infortuni e giocatori che non sono esplosi, la squadra soffre molto in avanti. 

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Arriva il chiarimento, solo i non residenti nel Lazio ammessi nel settore ospiti. I tifosi di quattro pullman e due minivan scortati fino allo stadio
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

Le pagelle di Pisa-Lazio

Pisa Sporting Club

​Gilardino soddisfatto, “Un altro passo avanti”

Pisa Sporting Club

Pisa-Lazio 0-0, nerazzurri diciassettesimi

Pisa Sporting Club

Tifosi laziali scortati all’Arena