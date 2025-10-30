Le pagelle di Pisa-Lazio

Un punto prezioso per i nerazzurri. Semper salva il risultato, difesa solida ma ancora non si segna in casa. Ancora male Tramoni

PISA — Ottimo punto dei nerazzurri contro la Lazio, il migliore è Gilardino insieme a Semper, capace di mettere in piedi un assetto tattico lodevole ed efficace che ha messo in crisi nel secondo tempo la squadra romana.

Semper 7 - Serata da protagonista. Tiene a galla il Pisa con tre interventi decisivi, uno di puro istinto su Basic. Sicuro in uscita, dà fiducia a tutta la retroguardia.

Canestrelli 6,5 - Attento e disciplinato, aiuta spesso Angori nel contenere Isaksen. Si rende pericoloso di testa nella ripresa.

Denoon 6 - In difficoltà su Zaccagni, che lo costringe spesso all’errore. Finisce ammonito e Gilardino lo richiama all’intervallo. (Calabresi 6,5 - Subentra con ordine e offre più equilibrio. Meno intraprendente, ma più solido)

Caracciolo 6,5 - Comanda la linea con autorità. Non lascia spazio né a Pedro né a Dia, sempre puntuale nei tempi di chiusura.

Touré 6 - Vivace sulla fascia, arriva due volte alla conclusione ma manca la mira. Buona spinta, un po’ meno precisione.

Angori 6 - Prestazione generosa, concentrato nel duello con Isaksen. Si propone anche in avanti meglio di altre volte, è aiutato da Cuadrado e mette in piedi un'asse molto positivo sulla sinistra.

Marin 6,5 - Si francobolla a uomo su Guendouzi e gli fa girare la testa. Grande prova del rumeno. (Akinsanmiro 6 - Entra bene, utile nel finale con un grande intervento difensivo su Noslin).

Tramoni 5 - Si muove tanto ma sbaglia troppo negli ultimi metri. I primi tre tocchi sono tre errori grossolani. Nervoso, spreca anche un paio di buone situazioni. Si vede che è in crisi mentale e va aiutato. (Leris 6 - Porta energia e qualche cross interessante. Dalla sua parte il Pisa crea qualcosa in più).

Aebischer 6 - Corre e copre con costanza. Non brillante come altre volte, ma sempre affidabile.

Cuadrado 6,5 - I cross più pericolosi nascono dai suoi piedi. Cala dopo l’ora, ma la qualità resta. Ogni volta che prende il pallone succede qualcosa. (Moreo 6,5 - Il più vicino al gol: solo un grande riflesso di Provedel gli nega la rete. Entra con la giusta mentalità)

Nzola 6 - Pochi palloni giocabili, isolato tra i centrali laziali. Lotta ma non incide, però la presenza si sente.

All. Gilardino 6,5 - Partita tatticamente perfetta per il tecnico nerazzurro. Piazza marcature a uomo come quella di Marin su Guendouzi, tiene testa alla Lazio. Un altro passo avanti nel percorso di crescita. Purtroppo a mancare è sempre il gol, ma ormai non è un problema del tecnico, casomai dell'impianto strutturale della rosa offerta. Tra infortuni e giocatori che non sono esplosi, la squadra soffre molto in avanti.