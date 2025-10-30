Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 30 ottobre 2025
Tifosi laziali scortati all'Arena
Pisa Sporting Club giovedì 30 ottobre 2025 ore 19:40

Tifosi laziali scortati all’Arena

Arriva il chiarimento, solo i non residenti nel Lazio ammessi nel settore ospiti. I tifosi di quattro pullman e due minivan scortati fino allo stadio



PISA — I tifosi della Lazio sono stati scortati all’interno dello stadio nel settore ospiti, ma solo quelli non residenti nella regione Lazio. Non sono dunque stati annullati proprio tutti i tagliandi, ma solo quelli dei residenti. Un provvedimento che ha ancora meno senso di quanto era emerso da fonti istituzionali. I tifosi che hanno riempito quattro pullman e due minivan sono stati fatti arrivare nella zona dell’Ikea dalle forze dell'ordine, dove è partito il corteo delle forze dell’ordine verso l’Arena Garibaldi.

Resta in vigore il provvedimento stabilito dal Ministero dell’Interno. Come si legge anche sul sito ufficiale della Lazio, "in conformità alla Determinazione n. 37/2025 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio per la gara Pisa–Lazio" con conseguente rimborso per chi aveva acquistato il biglietto.

Il divieto, motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, ha comportato l’impossibilità per i tifosi biancocelesti residenti nel Lazio di assistere alla partita, con conseguente annullamento e rimborso dei biglietti già acquistati.

Michele Bufalino
